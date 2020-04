Skisse: Slik blir kontantstønaden

innenriks

Etter det NTB kjenner til, vart finanskomiteen på Stortinget orientert om innhaldet torsdag.

LO, NHO, Virke, SMB Norge og Finans Norge har vore i dialog med Finansdepartementet gjennom veka om den nye kompensasjonsordninga, som formelt skal leggjast fram fredag.

Den såkalla kontantstønaden skal dekkje faste utgifter som husleige og forsikringspremie for bedrifter som har opplevd å miste betydelege inntekter på grunn av tiltaka som er sette i verk for å stoppe spreiinga av koronaviruset.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har tidlegare anslått at ordninga vil koste rundt 20 milliardar kroner i månaden.

Terskel for å kome med

I den førebelse skissa, som NTB har fått tilgang til, blir det lagt opp til at bedrifter må ha hatt eit fall i omsetnaden på 30 prosent eller meir per månad frå og med april for å kome med.

For mars blir kravet sett til 20 prosents fall, sidan krisetiltaka først vart innførte litt ut i månaden.

Ordninga skal i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai.

Det blir òg lagt opp til at bedrifter som har vorte pålagde å stengje, som frisørar, skal få større kompensasjon enn andre. Desse vil få dekt 90 prosent av dei faste kostnadene, medan andre bedrifter får dekt 80 prosent og i tillegg må betale ein eigendel på 10.000 kroner per månad.

Nedre terskel for utbetalingar blir sett til 5.000 kroner, medan øvre grense blir sette til 30 millionar kroner.

Det var Dagens Næringsliv og TV 2 som omtala skissa først.

Omfattar ikkje alle

Den nye ordninga vil ikkje gjelde alle sektorar. Dei som blir haldne utanfor, er mellom anna finansnæringa, olje og gass og flyselskap.

Føretak som er utan tilsette, utan aktivitet eller under konkursbehandling, vil heller ikkje vere kvalifiserte til stønad.

Ifølgje TV 2 vil det bli lansert ein portal der bedrifter kan søkje frå 17. april. Finans Norge skal ha ansvar for portalen.

Forhandlingar i vente

På Stortinget er det no venta forhandlingar gjennom helga og fram mot påskeferien om ordninga. Håpet er å realitetsbehandle forslaget førstkomande tysdag, for så å gjere dei endelege vedtaket tysdag etter påske.

Arbeidarpartiets Terje Aasland meiner det viktigaste er å få plass ei ordning som faktisk treffer dei bedriftene som no står på randa av konkurs og treng hjelp.

– Men når vi no skal bruke store pengar frå fellesskapen, er det viktig at vi òg klarer å sikre at dei som får pengane, er seriøse og ikkje prøver å utnytte situasjonen, seier Aasland til NTB.

Arbeidarpartiet vil derfor krevje gode kontrollmekanismar i ordninga, held han fast på.

Opnar for justeringar

Senterpartileiar Trygve Slagsvold Vedum seier regjeringa har samarbeidd godt med finanskomiteen undervegs.

Han meiner førsteprioritet no må vere å få pengehjelpa raskt på plass.

– No er det viktig å handle for å redde bedrifter. Så får vi heller justere viss noko blir feil, seier Vedum til NTB.

Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug seier ho vil vente på det endelege forslaget frå regjeringa, men at det er mykje bra i det finanskomiteen har fått presentert så langt.

– Det er rett og rimeleg at bedrifter som har lide store tap, direkte eller indirekte på grunn av tiltak som staten har sett i verk, får kompensasjon, seier ho.

