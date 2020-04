Stor støtte til hytteforbodet i TV 2-måling

innenriks

Støtta til hytteforbodet er like sterk blant kvinner og menn, uansett kvar i landet folk bur, og ho er like stor i alle aldersgrupper, skriv TV 2.

10,8 prosent seier at dei er usamde i forbodet, medan 2,6 prosent ikkje har noka meining.

– Det fortel meg at det norske folket er oppteke av at vi er solidariske i denne situasjonen og med dei kommunane som har bede oss om at denne påska må vi dessverre halde oss heime. Så er vi hjarteleg velkomne tilbake seinare. Det har det norske folket forstått, og det er dei heilt samde i, seier helseminister Bent Høie (H) til TV 2.

(©NPK)