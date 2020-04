Talet på intensivplassar på staden kvil det siste tiåret

innenriks

I 2011 viste ein rapport at Noreg hadde 235 sengeplassar på intensivavdelingane, medan vi no har 248, fortalde NRK Dagsrevyen torsdag. Talet på respiratorar har faktisk gått ned frå 622 til 550. Dei nye tala stammar frå ein rapport som overlege Hans Flåtten ved kirurgisk serviceklinikk ved Haukeland universitetssjukehus har laga.

Kapasiteten i Noreg, omkring fem intensivplassar per 100.000 innbyggjarar, er svært låg i forhold til andre tilsvarande land, ifølgje Flåttens rapport. Berre Skottland skal ha lågare kapasitet i forhold til folketalet.

Dette er talet på ordinære intensivplassar. Under koronapandemien er det i første omgang planlagt at dei norske sjukehusa skal auke kapasiteten til 700 intensivplassar, og at dei kan auke kapasiteten til 925 i ein kort periode. Torsdag var 109 pasientar lagde inn på norske intensivavdelingar, viser tal frå Folkehelseinstituttet (FHI).

Seinare i Dagsrevyen-sendinga forsvarte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) den låge ordinære kapasiteten.

– Vi kan ikkje ha veldig mange tomme intensivplassar til vanleg i Noreg. Tomme plassar har ingen verdi. Det er fagfolka og kompetansen som er viktig, sa statsråden og roste arbeidet som blir gjort med å skalere opp kapasiteten i det norske helsestellet.

Samtidig ser ikkje statsråden bort frå at konklusjonen etter pandemien kan bli at Noreg skal ha fleire ordinære intensivplassar.

