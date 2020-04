Talet på koronainnleggingar flatar ut i Tromsø

innenriks

– Det er tidleg å snakke om tendensar, men vi ser at talet på nye innleggingar har flata ut dei siste dagane. Det er no fire dagar sidan sist vi fekk inn fleire enn éin ny pasient same dag. Dei siste dagane har vi fått inn éin eller ingen nye pasientar kvar dag, opplyste sjukehusdirektør Anita Schumacher ved Universitetssjukehuset Nord-Noreg på ein pressekonferanse torsdag.

Fleirtalet av pasientane har hatt éin eller fleire underliggjande sjukdommar. Men fleire har ikkje underliggjande sjukdommar og var heilt friske før dei fekk viruset.

Torsdag er totalt ni personar innlagde på UNN i Tromsø. Fem får intensivbehandling og tre av desse ligg i respirator. Fem av dei innlagde er kvinner.

Totalt har 17 tilsette fått påvist smitte. Per 1. april var 147 tilsette borte frå jobb av koronarelaterte årsaker. 36 av desse i karantene.

