innenriks

Pengane blir fordelte til Røde Kors, Caritas, Norges Frivillighetssentraler, Norske Kvinners Sanitetsforening, Kristent Interkulturelt Arbeid og Norsk Folkehjelp, opplyser Kunnskapsdepartementet.

– Vi har fått fleire tilbakemeldingar på at informasjonen ikkje når ut til alle på ein god nok måte. For å lykkast med handteringa av situasjonen er det viktig at vi gjer det vi kan for å nå ut til innvandrarbefolkninga, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

