Bustadprisane fall med 1,4 prosent i mars

Bustadprisfallet er det same når tala blir korrigerte for sesongvariasjonar.

– Dette er ei svak prisutvikling til mars å vere og må heilt klart sjåast i samanheng med koronautbrotet. Viss vi ser på trenden i marknaden, så søkk prisane i mars etter to månaders vekst i 2020, sa administrerande direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge då han la fram tala fredag.

Bustadprisane er no 1,5 prosent høgare enn for eitt år sidan, men Eiendom Norge ventar at tolvmånadersveksten vil bli lågare i månadene som kjem.

Det vart selt 14,6 prosent færre bustader i mars i år enn i same månad i fjor, og reduksjonen i talet på bustader som vart lagde ut for sal, var nesten like stort.

– Det er godt å sjå at vi har ein bustadmarknad som fungerer sjølv om vi har veldig strenge smitteverntiltak. Det er ikkje alle land forunnte, sa Lauridsen.

Han viste til Storbritannia som døme på eit land som har opplevd ein kraftigare stans i bustadmarknaden.

– Men i Noreg har vi heldigvis klart å få dette til å fungere sjølv om vi er i ein veldig spesiell situasjon.