Instruktørar på smittevernskurs var koronasmitta, 70 sjukehustilsette i karantene

VG skriv at kurset vart halde for tilsette ved OUS i midten av mars.

Dei to instruktørane var symptomfrie før kurset. Dei vart sette i karantene og testa då dei såg symptom som kunne setjast i samanheng med viruset. Då det vart kjent at to av instruktørane hadde testa positivt, vart det vedteke å kansellere framtidige kurs med ein gong.

– Begge dei to tilsette hadde svært milde symptom, og det var ingen grunn til å mistenkje koronasjukdom. Ein av dei tilsette har ein annan sjukdomstilstand med lette symptom, noko som gjorde det ekstra vanskeleg å avdekkje symptom på covid-19, seier seksjonsleiar ved medisinsk intensiv, Katharina Lende, til avisa.

950 personar gjennomførte kurset før det vart kansellert. Ifølgje VG er no 148 tilsette ved OUS stadfesta smitta, medan 897 tilsette er i karantene.

