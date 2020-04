LO fekk 10.940 nye medlemmer i mars

innenriks

Frå før talde medlemsstokken 952.000 medlemmer, skriv Fri Fagbevegelse.

LO-leiinga meiner sjølv det er to hovudårsaker til den store auken. Folk søkjer tryggleik i arbeidslivet i ein vanskeleg situasjon. Og det har vore ein god effekt på innmeldingar etter ein bustadlånskampanje og bankfordelar til LO-medlemmene.

– Det som er ekstra oppløftande, er at vi ikkje opplevde noko tilsvarande verken under finanskrisa i 2008 eller under oljeprisfallet i 2014. Det viser at folk søkjer tryggleik når det blir urolege tider. At veldig mange søkjer den tryggleiken hos LO er veldig hyggjeleg, seier LO-sekretær Terje O. Olsson.

