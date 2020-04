innenriks

– Dette ligg an til å bli ei krise utan sidestykke i moderne tid. Kritiske delar av den maritime klyngja står i fare for å falle. Koronapandemien kan bli meir krevjande for næringa enn både finanskrisa i 2009 og offshorekrisa til saman, heiter det i ei pressemelding signert dagleg leiar Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest, ifølgje Sunnmørsposten.

Dei meiner at 90.000 arbeidsplassar står på spel. Maritimt Forum har i brevet lista opp 40 tiltak innanfor elleve ulike område.

