Minnemarkering i Narvik blir kansellert

– Vi står i ein alvorleg situasjon, og det er viktig at vi alle tek del i dugnaden for å forhindre spreiinga av koronaviruset. Vi ser oss derfor dessverre nøydde til å kansellere markeringa 28. mai i den planlagde forma si, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i ei pressemelding fredag.

Statsråden opnar for at det kan bli arrangert ei mindre og avgrensa markering dersom situasjonen endrar seg til slutten av mai.

På grunn av korona-pandemien var det kjent at det vart endring i planane òg for årets markering av frigjerings- og veterandagen på Akershus festning 8. mai. No skal markeringa berre bestå av kransepålegging, flaggheis og salutt. For å avgrense smittespreiing er ikkje gjester eller publikum invitert.

