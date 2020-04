innenriks

Måndag lanserte Nav ein søknadsfunksjon for forskot for dei som har søkt dagpengar, og sidan onsdag og til og med fredag er det allereie utbetalt over ein milliard kroner, skriv etaten i ei pressemelding.

Vidare skriv Nav at alle saker som kjem inn under koronareglane, blir fortløpande behandla.

For å få forskotet utbetalt før påske, må ein søkje innan utgangen av søndag 5. april.

(©NPK)