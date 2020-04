Ordkrig om påskeopne butikkar

innenriks

KrF-leiar og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad gjer det no klart at regjeringa ikkje kjem til å tillate noka generell opning av daglegvarebutikkar på fridagane i påska.

Han meiner butikktilsette har gjort seg fortente til ein pust i bakken no.

– Tilsette i varehandelen har gjort ein fantastisk innsats. Dei har sett i verk smitteverntiltak. Dei har gått på jobb sjølv om risikoen for smitte for dei er relativt stor. Og mange av dei har jobba ekstremt mykje dei siste vekene, seier Ropstad til NTB.

Avviser frykt for trengsel

Daglegvarebransjen har vore bekymra for trengsel i butikkane før skjærtorsdag. Ropstad er for sin del overtydd om at det skal gå greitt så lenge kundane er omsynsfulle.

– Eg trur alle er klar over situasjonen og kjem til å planleggje påskehandelen endå betre i år, seier han.

Ropstad meiner at verken smittevernomsyn eller omsyn til forsyningstryggleik tilseier at butikkane bør halde ope.

Søkar om unntak

Byrådsleiaren i Oslo, Raymond Johansen (Ap), er ikkje samd i vurderingane. Han har tvert imot søkt Fylkesmannen om løyve til å halde både daglegvarebutikkar og apotek opne på fridagane i påska.

– Nesten 700.000 innbyggjarar skal vere heime i påska i ein by som har nokre av dei høgaste smittetala i Noreg. Smittevernoverlegen i Oslo kommune har derfor tilrådd at vi søkjer om ein generell dispensasjon i påska, slik at vi får spreidd daglegvarehandlinga mest mogleg, seier Johansen i ei pressemelding.

Byrådsleiaren viser til at mange oslofolk normalt er bortreiste i påska.

– No er heile Oslo heime og skal gjere all handlinga her, påpeikar han.

