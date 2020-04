innenriks

Ein viss oppgang var på førehand spådd av fleire analytikarar etter signal om at det kan vere ei løysing på gang mellom Opec, Russland og USA om avgrensing i oljeproduksjonen. Saudi-Arabia skal ha bede om eit møte måndag.

Oljeprisen, som torsdag steig til over 30 dollar fatet for deretter å falle igjen, er dermed på veg opp att. Eit fat nordsjøolje blir omsett rett etter opning for 29,9 dollar fatet, opp 0,7 prosent.

