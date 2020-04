Oslo gir over 13 millionar til omstilling for bedrifter

innenriks

Nye Nav-tal viser at 53.453 no er heilt arbeidslause i Oslo, ein auke på over 40.000 sidan 10. mars.

Den rekordhøge auken i talet på nyregistrerte arbeidslause i Oslo kjem først og fremst av permisjonar som ein konsekvens av tiltaka for å hindre spreiing av koronaviruset. Nær 9 av 10 nye arbeidssøkjarar i mars gir permisjon som årsak.

For å hjelpe permittert tilbake til arbeidslivet lyser Oslo kommune ut omstillingsmidlar, slik at permitterte tilsette i bedrifter kan bruke permisjonstida til å oppdatere eigen kompetanse.

Omstillingsmidlane vart hasteløyvde fredag, og utgjer førebels 13,4 millionar kroner for 2020.

– Mange Oslo-bedrifter har no alvorlege omstillingsutfordringar, og omstillingsmidlane kan til dømes brukast til å lære tilsette nye produksjonsmåtar, nytt produksjonsutstyr eller trene dei i overgangen til nye produkt og tenester, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap).

