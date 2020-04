Regjeringa ber om å få bruke kriselova på tre nye område

innenriks

Det vedtok regjeringa i statsråd fredag.

Barne- og familiedepartementet ber om å få bruke koronalova for å gjere forenklingar og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvensane av virusutbrotet.

– Det er nødvendig at det blir gjort tilpassingar i barnevernslova, slik at lova no kan ta vare på barn i ein krisesituasjon, heiter det i resolusjonen frå Barne- og familiedepartementet.

Departementet ber mellom anna om utvida tilgjenge til fjernmøte og fjernavhøyr, utvida høve til at saker kan avgjerast etter ein kombinasjon av skriftleg og munnleg behandling, makt for Bufetat til å flytte barn mellom institusjonar og forenkla reglar for oppfølgings- og tilsynsbesøk i fosterheim og institusjon.

Redd for smitte på ferjer

I tillegg ber Samferdselsdepartementet om å få ta i bruk to kriseforskrifter. Den eine gjeld rett til å stanse all manuell betaling av ferjebillettar på riksvegferjene for å hindre smittespreiing. Som ei mellombels løysing foreslår departementet at ferjemannskapet skal gå over til å registrere alle køyretøy ved hjelp av kjennemerkeattkjenning eller eventuell Autopass-brikke, slik at passasjerane anten blir fakturerte etter eller før reisa.

Den andre forskrifta gjeld høvet til å mellombels forlengje gyldigheita av køyresetel for yrkessjåførar som har køyresetlar som går ut i den næraste tida. Det blir vist til at kapasiteten er låg både i politiet og helsevesenet til å prioritere slike oppgåver, som mellom anna inneber utskrift av helseattest.

Det er anslått at rundt 1.000 køyresetlar går ut dei næraste månadene.

– Dersom ein ikkje sikrar at køyresetlane som snart går ut, held fram med å vere gyldige, vil det truleg føre til sjåførmangel i persontransporten, heiter det i forslaget.

Stortinget har 24 timar på seg

Den omstridde krisefullmaktslova vart vedteken i ei sterkt avgrensa form av Stortinget for to snart veker sidan.

Stortinget har no 24 timar på seg til å avgjere om dei vil blokkere dei tre forskriftene eller ikkje. Det er nok med eit mindretal på ein tredel av dei folkevalde for å stanse dei.

Til saman har regjeringa no bede om å få bruke unntakslova 17 gonger. Fem forskrifter på utdanningsfeltet vart førre veke blokkerte av mindretalet på Stortinget, som meinte forskriftene gjekk for vidt.

(©NPK)