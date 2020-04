innenriks

– Vi gjer dette no for at dei som må fjerne snø frå hyttetaka sine, skal kunne gjere det for å unngå store materielle skadar, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i ei pressemelding.

Personane det gjeld, har likevel ikkje lov til å oppsøkje butikkar eller kjøpesenter i Sverige eller Finland.

Unntaket gjeld heller ikkje for personar som overnattar på fritidseigedommen.

