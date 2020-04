innenriks

– Mange grøntprodusentar skal i desse dagar setje i gang med våronna. Regjeringa skaper no større tryggleik for produsentane, slik at dei kan setje i gang med den produksjonen dei opphavleg hadde planlagt, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i ei pressemelding.

Ordninga gjeld for frukt, bær og grønsaker. Kompensasjonen gjeld berre dersom den manglande innhaustinga kan knytast til restriksjonar i flyten av arbeidskraft.

