Rekordmykje snø i Nord-Noreg fører til krisepakke for reineigarane

innenriks

Så seint som i mars registrerte fleire målestasjonar i Troms og Finnmark omkring tre gonger den normale nedbøren, ifølgje Meteorogisk institutt.

Ein av konsekvensane er at store delar av reindrifta no er ramma av beitekrise. Krisa kjem av mykje snø og islagde beite, noko som gjer at reinen ikkje får nok mat gjennom naturleg beite.

For å avhjelpe reineigarane har regjeringa derfor foreslått for Stortinget at kriseberedskapsfondet over reindriftsavtalen blir auka med 20 millionar kroner.

– Krevjande situasjon

– Reindrifta er i ein svært krevjande situasjon. Det er derfor avgjerande at det no blir lagt til rette for innkjøp av fôr, og at dette blir frakta inn så fort som mogleg, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Under forhandlingane om ny reindriftsavtale for 2020–2021 vart krisefondet auka med 10 millionar kroner, men krisa har halde fram, og søknadene til kriseberedskapsfondet er allereie større enn behaldninga i fondet.

– Eg forstår godt at dette er ei vanskeleg tid for reineigarane, både fysisk og psykisk. Dersom det ikkje blir sett i verk tiltak, vil mange dyr kunne døy av svolt. Utover konsekvensane for dyrevelferda set denne krisa reineigarane i ein svært vanskeleg økonomisk situasjon, seier Bollestad.

Ny rekord

Rapportane tyder på at det ikkje vil bli noka betring for reinen før i april/mai, noko som òg blir støtta av tal frå Statens vegvesen, som viser at vêret i Nord-Noreg har vore så ille i år at det er sett ny rekord i talet på vinterstengingar for mange av vegane – og det allereie i mars.

Den samiske reindrifta er både ei distriktsnæring med sjølvstendig næringsdrivande reindriftsutøvarar og ei kulturberande næring for samane som urfolk.

(©NPK)