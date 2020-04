Tre veker med koronatiltak: Trenden er stabil

innenriks

Torsdag var det nøyaktig tre veker sidan regjeringa stengde skulane, sette alle utanlandsreisande i karantene og innførte fleire andre strenge tiltak for å avgrense smitten av koronaviruset.

Ved å sjå på talet på koronainnleggingar på norske sjukehus den siste veka, kan ein endeleg få ein peikepinn på korleis smitten heldt fram med å spreie seg under den første veka med nordmenn i koronadvale.

– Det vi ser av tala i dag, reflekterer smittesituasjonen for kanskje to veker sidan. For det tek ei veke før ein blir så sjuk at ein hamnar på sjukehus, og kanskje meir enn det òg, fordi det tek tid frå du blir smitta til du først blir sjuk, forklarer fungerande assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

Ikkje kraftig vekst

Han konkluderer med at trenden er stabil.

– Det vi kan lese ut av tala, er at vi den første veka etter tiltaka 12. mars, ikkje hadde nokon kraftig vekst i smittetilfelle i Noreg. Men at det føregjekk smitte frå dag til dag, på eit stabilt nivå, seier han.

Helsestyresmaktene åtvarar framleis mot å senke skuldrene, men har peika på enkelte positive teikn dei siste dagane. Nakstad forklarer kvifor han meiner trenden er stabil:

– Dei siste dagane har vi hatt rundt 200 nye personar kvar dag som har testa positivt. Når det gjeld sjukehusinnleggingar, så har talet lege på rundt 300 innleggingar, og det talet har no gått litt ned det siste døgnet. Vi ser ikkje nokon kraftig auke på nokon ting, men vi ser heller ikkje nokon kraftig nedgang, seier han.

318 innlagt på sjukehus

Nakstad påpeikar at det no òg er færre som får intensivbehandling enn tidlegare.

– Betyr det at tiltaka har verka?

– Det vil vi sjå no etter kvart som dagane går, om desse tiltaka har gitt ein effekt ved at vi kan sjå ein fallande trend. Målet er at talet skal falle sånn at det blir færre med koronavirus i Noreg, seier han.

Dagsrapporten frå FHI torsdag viste at det er 318 personar innlagde med koronasjukdom på norske sjukehus, ein nedgang på sju personar frå onsdag. 96 av dei innlagde får intensivbehandling. Éi veke før låg desse tala på høvesvis 266 og 93.

Talgrunnlaget som no kjem inn, blir brukt som bakgrunn i rapportane Folkehelseinstituttet og andre ekspertgrupper utarbeider og overleverer til regjeringa og Helsedirektoratet fredag. På bakgrunn av dette skal direktoratet komme med råd til regjeringa, som tidleg neste veke bestemmer seg for om tiltaka skal endrast eller vidareførast.

Gjer utrekningar

I utrekninga av smittesituasjonen har det vore mykje snakk om det såkalla reproduksjonstalet – altså kor mange personar kvar smitta kjem til å smitte. Folkehelseinstituttet har lagt til grunn at epidemien vil bli bremsa og haldast unna å nå ein høg topp dersom dette talet ligg på 1,3 eller lågare.

Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet vil ikkje seie noko om kva dei siste estimata for dette talet ligg på.

– Det er ikkje godt å seie. Vi kjem til å lage nye estimat på det, som vi leverer inn til departementet fredag. Vi jobbar heile tida med det, seier han.

Han seier at ei rekke faktorar ligg til grunn for dei simuleringane dei lagar av smittesituasjonen, og at dei baserer seg på data både frå utlandet og Noreg.

Håpet er at reproduksjonstalet etter kvart går nedover.

– Vi prøver å få det så langt ned mot éin som mogleg, eller under éin då aller helst.

