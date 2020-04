innenriks

Knapt to veker før søknadsfristen til universiteta og høgskulane i landet, ser han eit stort behov for høgt utdanna og engasjerte menneske når me skal løfta blikket og sjå framover igjen.

– Situasjonen me er i, viser tydeleg at samfunnet treng kunnskap ein får ved å ta høgare utdanning, seier Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo.

Han ventar at koronakrisa vil føra til ein vekst i søkjartala, slik oljekrisa i 2014 gjorde.

Årets frist for å søkja høgare utdanning er 15. april.

