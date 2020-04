Vegvesenet kontrollerer færre tunge køyretøy, men gir fleire gebyr

innenriks

I mars var 34.000 tunge køyretøy innom ein av kontrollplassane til Vegvesenet. Talet på tungbilkontrollar har gått noko ned samanlikna med same månad i fjor. Då var det 675 fleire enn i år, melder Vegvesenet.

– Vi har innført ei rekkje tiltak for å hindre smittespreiing, noko som har ført til at kontrollane tek lengre tid enn normalt, seier avdelingsdirektør for utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

Av dei over 34.000 bilane som var innom kontrollplassane, vart nesten 28.000 vorte vinka vidare utan nærare inspeksjon. Vegvesenet melder derimot om fleire gebyr, først og fremst på grunn av manglande kjettingar eller dårlege dekk og overlast.

Talet på dekk-gebyr auka frå 299 til 387 frå mars i fjor til mars i år, medan talet på overlastgebyr i same periode auka frå 340 til 409.

– Det seier nok meir om evna vår til å plukke ut dei rette køyretøya for kontroll enn om den generelle tilstanden på køyretøyparken, seier Wigdel.

