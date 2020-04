Tolletaten stoppar all eksport av legemiddel som ikkje er meldt inn

innenriks

Årsaka er at det er innført meldeplikt for parallelleksport av ei rekke legemiddel i Noreg, og grossistane må melde frå til Statens legemiddelverk før dei kan eksportere desse legemidla ut av landet.

Legemiddelverket har inngått eit samarbeid med Tolletaten, som følgjer opp meldeplikta ved grensa, skriv Dagens Medisin.

Parallelleksport betyr at legemiddel som er produsert, pakka og import for den norske marknaden, blir seld til andre land. Meldeplikta er innført for å sikre legemiddel vi treng i Noreg, blir verande på lager.

