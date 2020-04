Vedum ber regjeringa vurdere å la smittefrie kommunar få lette på restriksjonane

innenriks

Senterpartileiar Trygve Slagsvold Vedum oppmodar regjeringa og helsestyresmaktene til å vurdere å opne for lokalt tilpassa tiltak når dei i påsken skal vurdere vegen vidare for dei nasjonale koronareglane.

– Den siste månaden har vi hausta erfaring både i Noreg og globalt, og vi ser at det er veldig ulikt smittepress i ulike delar av landet. Medan smittepresset er svært høgt i mellom anna Oslo, så finst det kommunar der det ikkje er nokon registrerte smitta i det heile og landsdelar med svært lite smitte. Eg oppmodar derfor regjeringa til å vurdere om ein kan gjere lokale tilpassingar i samråd med lokale styresmakter, seier Vedum til NTB.

Starte med småskulen

Vedum meiner det særleg bør vurderast om ein kan la nokon av borna få komme tilbake til skule og barnehage i kommunar og regionar med lite smitte.

– Vi ber regjeringa vurdere om det er mogleg å gjere ei aldersmessig differensiering. Til dømes at ein startar med ei delvis opning av småskulen. For det er foreldra til dei minste barna som slit mest med å få jobba, påpeikar han.

– Det er om å gjere å slå smitten mest mogleg ned, samtidig som ein må få samfunnet til å fungere best mogleg. Det er ein stor fordel for oss alle å få folk tilbake i jobb så raskt som mogleg der det er forsvarleg.

Vedum seier det kan vere krevjande å forsvare å halde småungar tilbake frå skulane i kommunar nesten utan smittepress.

– Alle er oppteke av å prøve å spele på lag, men eg trur det vil vere forståing for at ein kan ha graderte løysingar dersom det er gjort helsefaglige vurdering av det, seier han.

Kan finnast mellomløysingar

– Tenkjer du at kommunar og regionar med lite eller ingen smitte òg bør få lette på andre restriksjonar, som å opne frisørsalongar, symjehallar, treningssenter og liknande?

– Eg trur ein bør byrje i ein ende og gjere det varsamt og syte for at ein ikkje mistar kontroll. Poenget mitt er at det ikkje må vere svart eller kvitt, det kan finnast mellomløysingar, seier han.

Vedum seier ei geografisk differensiering fordrar at kommunane og fylka får behalde retten til å innføre eller halde oppe lokale karantenereglar. Både næringslivet og regjeringa har dei siste vekene innstendig bede kommunane avvikle lokale reglar fordi dei meiner det er til hinder for næringslivet.

– Eg håper ein kan komme litt opp frå skyttargravene her. Viss ein snakkar saman, så må det vere mogleg å finne løysingar, og eg trur det blir lettare etterkvart som tida går, seier Vedum.

