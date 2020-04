innenriks

– Vi ser ikkje for oss at det er mogleg å opne på ein trygg måte første veka etter påske. Det er òg av praktiske omsyn, dette må vera føreseieleg for alle partar, seier Thorkildsen til Aftenposten.

Kor lenge Oslo-skulane blir stengde er uvisst. No ventar byrådet på kva regjeringa seier tysdag.

I intervjuet åtvarar òg Thorkildsen om at kommunen ikkje når ut til alle barna med ekstra behov.

