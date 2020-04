innenriks

Den same delen meiner òg at det var riktig av regjeringa å vidareføre alle noverande koronatiltak til etter påske, ifølgje undersøkinga gjennomført av Ipsos.

Så godt som alle, 97 prosent, meiner det er viktig at også norske bedrifter no tek samfunnsansvar i den situasjonen vi står overfor. Mellom anna meiner 28 prosent at bedriftene kan gjere det ved å ikkje betale utbytte til eigarane.

