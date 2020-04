Domstolsdirektøren vil tilby strafferabatt for å droppe meddommarar

innenriks

I eit ekstraordinært styremøte i Domstoladministrasjonen måndag skal forslag til tiltak for å få avvikla fleire rettssaker under koronautbrotet bli drøfta, skriv Rett24.

Domstolsdirektør Sven Marius Urke har mellom anna foreslått at talet på meddommarar i lagmannsretten skal reduserast frå fem til tre, og å innføre utvida bruk av einedommaravgjerder i tingrettane.

Sistnemnde skal oppnåast ved at ein fjernar taket på ti års strafferamme for bruk av såkalla tilståingssaker. I tillegg skal ein fjerne taket på eitt års fengsel for einedommarbehandling av ikkje-vedtekne førelegg.

Føresetnaden for unntaksordninga er at ho skal vere mellombels, og at ho berre skal brukast om tiltala samtykkjer, og berre når retten ikkje finn det uheldig.

Domstolsdirektøren seier at det er kritisk viktig å få på plass tiltak som kan motverke køen av rettssaker.

– Det er plikta vår å leggje fram det vi meiner er reint domstolsfaglege nødvendige forslag. Så får det eventuelt vere opp til politikarane å skyte forslaga ned, dersom dei ønskjer det. Då må dei gjerne kome med andre forslag i staden, seier Sven Marius Urke til Rett24.

