Halvparten av alle nordmenn har endra sommarferieplanane

– Reiserestriksjonar og ein endra økonomisk kvardag gjer at svært mange no endrar ferieplanane sine, seier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, i ei pressemelding.

Ei undersøking InFact har gjort på oppdrag frå NAF, viser at 12 prosent av dei spurde har endra planane for sommarferien på grunn av at økonomien er påverka av utbrotet, medan 35 prosent har endra planane på grunn av reiseforbodet.

27 prosent svarar nei på spørsmålet om ferieplanane er endra, medan 25 prosent førebels ikkje veit.

