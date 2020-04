Helikopterulykke i Sandnes – piloten truleg uskadd

innenriks

Operasjonsleiar Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt seier til Stavanger Aftenblad at helikopteret er totalskadt, men at piloten seier at han er i god form.

Ulykka skjedde på Sviland i Sandnes måndag morgon. Helikopteret gjekk i bakken i ulendt terreng, og nødetatane måtte ta seg fram til vraket til fots.

Piloten har forklart at han var åleine i helikopteret då ulykka skjedde.

– Helikopteret skal ha fått problem i lufta og deretter krasjlanda. Piloten blir frakta til Stavanger universitetssjukehus for ein utvida helsesjekk. Politiet og Havarikommisjonen for luftfart vil etterforske ulykka, skriv Sørvest politidistrikt på Twitter.

