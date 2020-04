Inngripande koronatiltak har stor støtte i befolkninga

innenriks

I undersøkinga som Østgaard og analyseinstituttet Sentio har gjort på oppdrag for Klassekampen, svarer heile 72 prosent at dei meiner koronatiltaka er passe for situasjonen landa no er i. 21 prosent ønskjer strengare tiltak, medan berre 4 prosent meiner tiltaka er for strenge.

Førsteamanuensis og leiar for Senter for sikkerheit, krisehandtering og beredskapsleiing ved Universitetet i Søraust-Noreg, Jarle Løwe Sørensen, seier til avisa at nettopp det at smittekurven flatar ut og at Noreg har få døde samanlikna med andre land, bidreg til oppslutninga.

– Nøkkelen til suksess har vore kombinasjonen av tillit til styresmaktene som er bygd opp over lang tid, og ei etter kvart klar og tydeleg kriseleiing med tiltak som har hatt effekt, seier han.

