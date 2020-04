Kommunar ber regjeringa lempe på hytteforbodet

innenriks

Eit mindre strikt hytteforbod er eit av ønska som organisasjonen til kommunesektoren KS har spelt inn til Helsedirektoratet og ekspertutvalet som gjer samfunnsøkonomiske analysar av smitteverntiltaka.

Ekspertutvalet, leidd av Steinar Holden, skal levere den første rapporten sin til regjeringa måndag. Rapporten blir ein del av grunnlaget for dei oppdaterte smitteverntiltaka frå regjeringa som skal leggjast fram denne veka.

– Fleire kommunar påpeikar at det er vanskeleg å forklare og halde oppe hytteforbodet, spesielt når heimkommune og hyttekommune tilhøyrer same legevakt- og sjukehusområde. Det er ønskeleg å sjå på moglegheita til å lempe noko på denne og eventuelt opne for lokale vurderingar når påskeferien er over, heiter det i innspelet frå KS.

– Vaktar og angir

Ein av mange kommunar som ber om lemping på hytteforbodet, er Ørsta kommune.

– Det er mange som har hytter i nabokommunen, og som då ikkje vil belaste helsevesenet i hyttekommunen. Hytter og fritidsbustader kan gi familiar moglegheit til å dele seg opp med tanke på karantene, og er òg ein avlastningsplass for barn med spesielle behov, heiter det i innspelet.

Kommunen seier det har komme meldingar om at det å kunne reise på hytta, ville gjort familiesituasjonen betre for barn som har søsken med spesielle behov.

På Haugalandet i Nord-Rogaland har hytteforskrifta fått utilsikta negative konsekvensar.

– Slik situasjonen er i dag, opplever vi at befolkninga vaktar på kvarandre og ringer kommunen/politiet for å angi kvar det er folk på hyttene. Dette tenkjer vi er ein særs uheldig negativ konsekvens som ikkje var tilsikta, heiter det i innspelet derfrå.

Kommunane ber om «meir fornuftig formulering sett i lys av folkehelsa», som til dømes at det blir tillate bruk av hytter innanfor same legevaktområde, og at det blir tillate opphald på hytte, men ikkje overnatting for andre.

Skule- og barnehagestengning mest krevjande

Det har gått dryge tre veker sidan dei strengaste tiltaka i Noreg i fredstid vart innførte for å hindre koronasmitte. Då vart skulane stengde på dagen. Frisørar fekk yrkesforbod, treningssenter måtte lukke dørene, og alle som kunne, fekk beskjed om å jobbe heimefrå. Tiltaka vart fornya 26. mars og går ut 13. april (2. påskedag).

Holdenutvalet skal både vurdere nye tiltak som er til vurdering, og gjennomgå tiltaka som alt er sette i verk, for å sjå om dei kan endrast for å redusere skadeverknadene.

Høyringsinstansane er mellom anna bedne om å svare på kva tiltak som er spesielt krevjande og som bør avviklast først viss mogleg, og om det er nokre tiltak som er unødvendige og har liten effekt. Dei er òg spurde om det er nokre tiltak eller justeringar av dagens tiltak som kunne gi betre og meir målretta effekt.

Fleirtalet av kommunane slår fast at det mest krevjande tiltaket er stenginga av skular og barnehagar. Dette svarer òg NHO og LOs største forbund Fagforbundet.

– Om det forsiktig blir anteke at 300.000 foreldre som følgje av omsorgsansvaret har fått redusert den effektive arbeidsdagen sin med ein firedel, svarer til dette eit ytterlegare produksjonstap på 0,3 milliardar per vyrkedag, skriv Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO.

Eit eige ekspertutval har vurdert om skulane og barnehagane kan opnast eller ikkje etter påske. Konklusjonen deira og avgjerda til regjeringa er varsla tysdag eller onsdag denne veka.

(©NPK)