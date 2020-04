Mæland: – Vil slå hardt ned på misbruk av støtteordningane

innenriks

– Bedriftene våre er òg ein del av dugnaden. Butikkar legg til rette for at vi kan handle og selskapa gjer det dei kan for at tilsette skal ha ein jobb å gå til, sa Mæland.

– Ingen skal sjølvsagt misbruke denne dugnaden. Ingen skal utnytte situasjonen til å permittere tilsette som kunne vore i arbeid, heldt ho fram.

Mæland understreka at det ikkje er nokon grunn til å tru at det er mange bedrifter som misbruker permisjonsreglane, men at ein dessverre ser nokre tilfelle av at det skjer.

– Så la meg vere tydeleg: Det er ikkje greitt å misbruke den norske dugnadsånda. Og det er det som skjer når permisjonsreglane blir utnytta. Då skal dette avdekkjast, bli etterforska og bli straffa, sa Mæland under den daglege pressekonferansen frå regjeringa.

Justisministeren la vekt på at styresmaktene har gode system for å avdekkje misbruk, og at ordningane som er innførte skal vere lette å bruke, men samtidig vanskeleg å misbruke.

– Det arbeidet vil vi følgje opp i tida som kjem, avslutta Mæland.

