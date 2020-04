Overlege fryktar lemping på koronatiltak

innenriks

Bøen, som er leiar for anestesi- og intensivlegane ved Ullevål sjukehus, fryktar at spreiinga vil auke dersom styresmaktene losnar litt på grepet.

– Eg er kjemperedd for at tiltaka skal lempast på, og at vi skal få ein ny topp. Sjølv om ein berre lempar litt, kan folk misforstå tydinga, senke skuldrene og springe ut att, seier Bøen til NTB.

Føre skjema

– Så langt har tiltaka hatt ein enorm fordel. Vi ligg godt føre skjema og er godt rusta til å ta imot mange pasientar. Vi har rokke å trene opp tilsette i bruk av og jobbe i smittevernutstyr, påpeikar ho.

Men koronaepidemien fører samtidig til at presset på sjukehuset har auka mykje.

– 90 prosent av dei som kom i akuttmottak siste døgn, vart tekne imot med fullt smitteregime fordi smittesituasjonen er uavklart. Dermed må dei handterast som smitta inntil det motsette er bevist, seier Bøen.

Kan skli ut

Utrekningar frå helsestyresmaktene viser at kvar koronasmitta person i Noreg no i snitt overfører smitten til under éin ny person, melde Filter Nyheter måndag. Dermed ser det ut til at tiltaka så langt har hatt verknad.

Tysdag eller onsdag skal regjeringa seie kva slags tiltak som skal gjelde etter påske.

Bøen meiner det er ein klar fordel at reglane er absolutte.

– Det er lett å halde seg til. Om dei blir løyste opp, vil folk byrje å bruke skjønn, og det kan skli ut, seier ho.

