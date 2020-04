Regjeringa vil gi reiselivet seks gonger lengre tid til å refundere reiser

innenriks

I dag har reiselivet ein frist på fjorten dagar for å refundere avbestilte reiser. Regjeringa foreslår òg at tiltaket som skal gi reisebransjen tid til å få oversikt over konsekvensane på koronautbrotet, skal få tilbakeverkande kraft.

– Med dette grepet kan fleire unngå konkurs, seier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Eit forslag blir sendt på høyring måndag, med høyringsfrist sett til dagen etter, tysdag 7. april. Næringsminister Iselin Nybø (V) seier forslaget kan vere avgjerande for å sikre eit fungerande reiseliv òg etter at smitteverntiltaka blir oppheva.

– Dette blir gjort for å avhjelpe ein krevjande situasjon for ein viktig del av norsk reiseliv. Det vil gi eit etterlengta pusterom for bedriftene, og det gir styresmaktene moglegheit til å få betre oversikt over situasjonen, seier næringsministeren.

I krisepakkane til regjeringa er det lagt inn ordningar som skal hindre at elles levedyktige næringar går konkurs. Utsett skatte- og avgiftsinnbetaling og betre tilgang på kreditt skal bidra til at bedriftene ikkje går konkurs på grunn av likviditetsproblem i ein situasjon med låg etterspørsel.

Begge statsrådane peikar òg på reisearrangørane som ein viktig aktør for å sikre at Noreg igjen står godt rusta som eit reisemål når krisa er over.

