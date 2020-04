Ropstad: Ikkje sannsynleg at staten vil kompensere tap av gåveinntekter

innenriks

Når gudstenester blir avlyste, blir òg ein viktig arena for pengeinnsamling borte. Det blir merka godt i dei kristne organisasjonane, skriv Vårt Land.

Generalsekretær Erhard Hermansen i Noregs Kristne Råd (NKR) fryktar at kyrkjer og misjonsorganisasjonar må seie opp tilsette. No meiner han at regjeringa bør vurdere å hjelpe organisasjonar som slit med tap av gåveinntekter.

– Moglegheita for å dekkje tap av frivillige gåver er noko regjeringa bør sjå på, seier generalsekretæren i Noregs Kristne Råd.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) seier han er godt kjend med at kyrkjer og kristne organisasjonar er uroa over reduserte inntekter, men seier at staten ikkje kan dekkje alle dei økonomiske tapa, og at ein treng at samfunnet bidreg.

– Det er ikkje sannsynleg at staten vil kompensere for tap av frivillige gåver, seier Ropstad.

