Skatteetaten: – Sjekk skattemeldinga di grundig!

innenriks

– To av fem sjekkar skattemeldinga nøye, og vi oppmodar endå fleire til å gjere det same. Hugs at du kan gå glipp av frådrag du har rett på, viss du ikkje fyller inn rette opplysningar i skattemeldinga, seier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten i ei pressemelding.

Ein kan mellom anna gå glipp av frådrag for reiseutgifter dersom ein ikkje sjekkar.

Ei undersøking Opinion har laga for Skatteetaten viser at 38 prosent av folket sjekkar skattemeldinga grundig når dei får henne, medan 44 prosent svarar at dei berre tek ein rask kik.

– Ta den vesle halvtimen du treng for å kontrollere, seier Gjengedal.

Ho understrekar at Skatteetaten ikkje veit alt om alle.

– Det er du som kjenner økonomien din best. Du er sjølv ansvarleg for å gi opp fullstendige opplysningar som er grunnlaget for å rekne ut skatten din, seier Gjengedal.

(©NPK)