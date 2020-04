Stortinget diskuterer ny giv for olje og gass

innenriks

Stortinget har allereie bede regjeringa om å kome med forslag til tiltak for olje- og gassindustrien og norsk leverandørindustri i samband med revidert nasjonalbudsjett, som blir lagt fram i midten av mai.

Men no diskuterer stortingspartia om dette skal strammast ytterlegare opp.

– Eg trur situasjonen har vorte så krevjande at vi må gå saman, på tvers av partia, og presse på, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Foreslår ny tidsfrist

Vedum håpar at Stortinget no kan gå saman om å be regjeringa kome tilbake med forslag allereie innan utgangen av april.

Han signaliserer at spørsmålet vil bli diskutert på ettermiddagen måndag. Men Vedum vil ha fleirtalet med seg. Han ser bort frå å fremje noko frå Senterpartiet som berre blir røysta ned av dei andre.

Diskusjonen har kome opp etter at bransjen sjølv har ropt kraftig varsku dei siste dagane.

Dagens Næringsliv melde i helga at fagforeiningane i Aker, Equinor og Aibel har skrive eit felles brev til partia der dei ber om endringar i skatteregimet for oljeselskapa.

Samtidig har bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass lagt fram eit eige forslag til korleis dei nye skatteordningane kan sjå ut.

Påskeinnspurt

Oljespørsmålet er no kome inn som eit nytt element i forhandlingane om den nye kompensasjonsordninga for kriseramma bedrifter.

Stortinget har gått til det uvanlege steget å ta påskeveka til hjelp for å kome i mål med forhandlingane, og planen er no å behandle saka for fyrste gong på tysdag, slik at ordninga kan rullast ut like over påske.

Ordninga, som i utgangspunktet har brei politisk støtte, skal dekkje uunngåelege faste utgifter for bedrifter som har hatt betydeleg omsetnadssvikt som følgje av dei kraftfulle tiltaka styresmaktene har sett i verk for å slå ned koronaviruset.

Felles innspel

Etter det NTB kjenner til, vart opposisjonspartia Ap, Frp, Sp og SV søndag kveld samde om eit felles sett med innspel til forhandlingane. Desse innspela vart måndag diskuterte vidare med regjeringspartia og departementa, med mål om å bli samde på kvelden.

– Det er stor grad av semje om intensjonen, som er å redde bedrifter og arbeidsplassar. Den store diskusjonen er innretninga på det, seier SVs Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.

Han omtalar samtalane som konstruktive.

Arbeidarpartiets Terje Lien Aasland åtvarar for sin del mot å la forhandlingane trekkje ut.

– Det som er viktig for Arbeidarpartiet no, er at vi får gjennomført og landa saka på ein god måte, slik at vi ikkje kjem i ein situasjon der vi forstyrrar eller forseinkar utbetalingane som bedriftene treng for å tryggje arbeidsplassane, seier han.

Fryktar misbruk

Eit kjernespørsmål i forhandlingane har vore kva krav ein skal stille til mottakarbedriftene for å sikre at pengehjelpa ikkje blir brukt på til dømes utbyte eller bonusar.

– Vi har ei av dei mest romslege kompensasjonsordningane i Europa for å redde bedrifter og arbeidsplassar. Då har det vore eit poeng for oss at med rettar følgjer det òg plikter, seier Fylkesnes.

– Desse ordningane må ikkje misbrukast slik at pengar hamnar i lomma til nokre få.

