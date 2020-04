innenriks

– Verknadstidspunktet vil likevel framleis vere 1. mai slik at utsetjinga ikkje vil få noko å seie for den årlege utbetalinga til kvar einskild av alderspensjon for 2020, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Trygdeoppgjeret blir normalt gjennomført i mai og skal etter gjeldande reglar byggje på anslaget til regjeringa på årleg lønnsvekst. Dette anslaget er normalt fastsett etter resultatet av lønnsoppgjeret i frontfaget.

