Alpinanlegga ber regjeringa om krisepakkeforklaring

– Vi er glade for at Stortinget har sett seg inn i den heile spesielle situasjonen vår. No har medlemmene våre klare forventningar til at regjeringa følgjer opp beskjeden frå Stortinget, seier Camilla Sylling Clausen i Alpinanleggenes Landsforening (ALF).

Ifølgje ALF har det at alpinanlegga vart pålagt å stengje midt i høgsesongen som ei følgje av koronapandemien, gitt eit omsetningstap på 400 millionar kroner. Når koronarestriksjonane blir letta på er snøen borte og anlegga kan ikkje opne igjen. Dermed er det inga moglegheit for anlegga å hente inn den tapte omsetninga.

Dei ber regjeringa om ein klargjering om Stortingets føringar om at samanstillingsprinsippet i rekneskapslova betyr at alpinanlegga kan periodisere dei faste kostnadene sine i sommarhalvåret til mars og april, innanfor varigheita av ordninga og der alpinanlegga har tapt inntektene sine.

Alpinanlegga må òg vite om lovpålagde vedlikehaldskostnader gjeld under ordninga, forklarer Sylling Clausen.

– Viss dette er på plass, så vil medlemmene våre vere sikre på at alpinanlegga kan opne neste sesong, seier ho.

