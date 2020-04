Barnehagar, 1–4. trinn i barneskulen og SFO blir gjenopna i slutten av april

innenriks

Det stadfesta statsminister Erna Solberg (H) på ein pressekonferanse tysdag ettermiddag.

– Smitteutviklinga må framleis følgjast nøye, og det kan vere nødvendig å stramme til igjen dersom smitten aukar. Men alt tyder på at vi går i riktig retning, seier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Mange har ytra bekymring om barn som har det vanskeleg heime i perioden der skulane har vore stengde. Redd barna understrekar viktigheita av at dei tilsette er ekstra merksame på barna når dei kjem tilbake igjen i skulen og barnehagen.

– Som alltid er det viktig at dei melder frå til hjelpeapparatet dersom dei blir bekymra for heimesituasjonen til barna, slik at barna og familiane kan få ekstra hjelp og støtte, seier leiar Monica Sydgård i Redd barnas Noregsprogram.

Skulane og barnehagane i landet har vore stengde sidan 12. mars.