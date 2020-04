Barneombodet: Sårbare barn må få dagtilbod medan dei ventar på at skulen opnar

innenriks

– Vi nærmar oss ein situasjon der vi står i fare for å bryte rettane til dei mest sårbare og utsette barna. Dette gjeld rettar både etter barnekonvensjonen og Grunnlova, seier barneombod Inga Bejer Engh.

Barneombodet er glad for avgjerda til regjeringa om gradvis opning av barnehagar og skular frå 20. april, men opplyser i ei pressemelding at mange barn har behov for alternative tilbod medan dei ventar. Dette gjeld særleg barn som lever med vald og omsorgssvikt, eller som har behov for ekstra støtte.

– Det er mange barn som skal ha skule heime i lang tid framover, og regjeringa må no ha fullt trykk på å få på plass eit dagtilbod for dei barna som treng det mest, understrekar Engh.

