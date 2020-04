Bedriftspakke i boks – SV fryktar misbruk

innenriks

Stortingsfleirtalet ville nemleg ikkje seie absolutt nei til at bedrifter kan seie opp tilsette, samtidig som dei får offentleg stønad.

– Det er uforståeleg at fleirtalet nektar å sikre arbeidsfolk mot oppseiingar og at dei endå ein gong er villige til å la statlege krisepengar gå til utbyte for rike eigarar, seier SV-nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes.

Han viser til at bedrifter blir «oppmoda» til å unngå misbruk, men samtidig ikkje får nokon reelle avgrensingar. Fylkesnes fryktar at fast tilsette blir sagde opp i krisetida og erstatta av mellombelse i etterkant.

– Krisepakken til bedrifter og arbeidsplassar har dessverre òg vorte ein gåvepakke til dei som vil misbruke ordninga, konstaterer han.

Fellesskapet

Hovudmålet med ordninga er å redde bedrifter som er hardt ramma i samband med koronaepidemien, frå å gå konkurs. Regjeringa anslår at ordninga kostar 20 milliardar kroner i månaden, totalt 50 milliardar for mars, april og mai.

NHO-sjef Ole Erik Almlid minner om at midlane frå fellesskapen no blir stilte til disposisjon:

– Det er ei tillitserklæring som bedriftene sjølvsagt må vise seg verdige. Ingen må misbruke ordninga, både av omsyn til fellesskapen og til alle bedrifter som treng ordninga.

Frp-nestleiar Sylvi Listhaug åtvarar mot at useriøse og til dels kriminelle aktørar kan tenkjast å vilje misbruke ordninga, og meiner både A-krimsentera og Økokrim må styrkjast.

– Vi må gjere det vi kan for å hindre misbruk av pengane til skattebetalarane, seier ho.

Basert på tillit

Aps Terje Lien Aasland seier utgangspunktet hans ikkje er å mistenkje alle bedrifter for å vilje utnytte situasjonen. Samtidig erkjenner han at ordninga er basert på tillit.

– Eg trur aldri vi klarer å vedta ei innramming som er så solid at ho ikkje kan utnyttast, seier Aasland til NTB.

Han viser samtidig til at det er breitt fleirtal bak ei forventning til bedriftene om å avgrense leiarlønningane, bonusutbetalingane og utbyte.

Leiaren i finanskomiteen Mudassar Kapur meiner det skal vere lett å kome inn i ordninga, men vanskeleg å misbruke henne. Han ber bedriftene bruke pengane med «ansvar og kløkt».

Får dekt utgifter

Regjeringspartia har forhandla med Ap, Frp, Sp og SV om ordninga. I all hovudsak sluttar dei sju partia opp om kontantstøttemodellen til regjeringa, som Stortinget behandla tysdag.

I ordninga vil mesteparten av dei uunngåelege utgiftene til bedriftene som har minst 30 prosent inntektsfall på grunn av koronautbrotet, bli dekte. Husleige, rekneskapsføring og forsikring er døme på slike utgifter.

Bedrifter som er pålagde av staten å stengje, får mest.

Totalt kan ordninga gjelde 60.000–70.000 bedrifter og hundretusenvis av arbeidstakarar.

Openheit og kontroll

Aasland understrekar at ordninga skal vere etterprøveleg, open og underlagd kontroll. Det blir lagt opp til openheit om kva bedrifter som får stønad, og kor mykje dei får. MDG er likevel ikkje overtydde.

– Openheit er veldig lett å støtte i teorien. Men så er det veldig ofte slik at når vi stiller konkrete krav, får vi ikkje med oss stortingsfleirtalet. Det har òg skjedd her, seier MDGs Une Bastholm.

Stortinget gir typiske sesongbedrifter, som skidestinasjonar med høgsesong i mars og april, ei handsrekking og ber regjeringa lage ei ordning særskilt for desse.

– Krisa rammar hardt for ein del bedrifter og lokalsamfunn. I Trysil er 30–40 prosent av alle tilsette permitterte, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum.

Samtidig gir Stortinget regjeringa melding om å lage ein krisepakke for medium, slik at journalistar ikkje skal bli permitterte under krisa.

