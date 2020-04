Grensekontrollen på sjøen blir skjerpa i påska

innenriks

Fleire båtar frå politiet i både Aust og Søraust politidistrikt skal vere på vatnet, i tillegg til Kystvakta og Tollvesenet. Også politihelikopter vil bli brukte i aksjonen, skriv Forsvarets Forum.

Føremålet med aksjonen er å førebyggje smittespreiing ved å sørgje for at færrast mogleg tek turen over til Sverige i påska. Ein slik båttur vil føre til 14 dagars karantene når ein kjem tilbake til Noreg.

Medan norske gjestehamner stort sett er stengde for gjester i påska, varierer dette i Sverige. Nokon har stengt eller har utsett opninga til etter påske, medan andre held ope, men med avgrensa tilbod.

