Helsedirektoratet ville opne barneskulane på alle trinn

innenriks

Tysdag vart det klart at barnehagar og 1.–4. trinn i barneskulane blir opna frå 27. april etter å ha vore stengde i fleire veker på grunn av koronaviruset.

– Vi foreslo eit litt større spenn, frå 1.–7. trinn. Dei har veldig mange gode argument for det dei har valt, og eg trur det er ei klok samla vurdering dei har teke, seier helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB.

Han seier at det «i veldig stor grad» er samanfall mellom tilrådingane deira rundt tiltaka og kva regjeringa no har bestemt seg for.

– Det er berre små nyansar der vi kan sjå nokre forskjellar, seier han.

Dette gjeld mellom anna skuleopninga og enkelte av tidsaspekta. Helsedirektoratet meinte til liks med regjeringa at det er klokt å heve hytteforbodet over påske. Det forsvinn 20. april.

(©NPK)