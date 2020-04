Kommunane er ikkje rusta for oppheving av hytteforbodet, meiner ordførar i Bykle

innenriks

Ordføraren meiner at kombinasjonen av utstrekt bruk av heimekontor og oppheving av forbodet kan føre til at kommunane ikkje vil tole talet på hytteturistar, skriv NRK.

– Det er jo fullt mogleg å ha heimekontor på hytta, seier Næss.

Han påpeikar at Bykle kommune redusert beredskapen som følgje av låge besøkstal. Å auke beredskapen no vil vere vanskeleg fordi helsepersonell og Røde Kors no ikkje er tilgjengeleg.

– Om halvparten av dei som brukar å vere her på ein god påskedag, kjem i slutten av april og i byrjinga av mai, får vi 10.000 menneske her. Det er for mykje for den normale beredskapen vår, som er meint for 1.000 menneske, understrekar Næss.

