Mot delvis opning av skular og barnehagar seinare i april

innenriks

Regjeringa legg no opp til å opne skulane frå 1. til 4. trinn og barnehagane, men ikkje rett over påske. Ei slik opning vil truleg skje anten måndag 20. eller mest sannsynleg måndag 27. april, etter det NTB forstår.

Det var NRK som først melde at skulane blir verande stengde i dagane rett over påske.

Samtidig kan det kome signal frå regjeringa om ei oppmyking på enkelte andre område. Det mykje omtala hytteforbodet kan bli lempa på, men neppe allereie no, midt i påskeveka.

I all hovudsak kjem regjeringa til å vidareføre dei strengaste tiltaka som nokosinne har vore innført i Noreg i fredstid, etter det NTB forstår. Hovudgrunngivinga er at tiltaka verkar, i og med at kvar koronasmitta person no i gjennomsnitt smittar færre enn éin person. Dermed minskar epidemien i omfang.

Men regjeringa planlegg samtidig å lette på tiltaka mot bransjar som i praksis har fått yrkesforbod, som frisørar og fysioterapeutar, etter det NTB får opplyst. Men kva tid dette skjer, er førebels uklart.

Fasit tysdag

Dei helsefaglege råda har gått i retning av ei litt meir omfattande reversering av dei restriktive tiltaka enn det regjeringa skal ha landa på før pressekonferansen sin om tiltaka tysdag.

Éi årsak til det er at det blir sett på som politisk vanskeleg å lempe på tiltak no, for så å måtte stramme til att seinare.

Tysdag klokka 16 skal regjeringa informere om kva koronatiltak regjeringa ønskjer å vidareføre i dagane og vekene etter påske.

I tillegg til statsminister Erna Solberg (H) vil kunnskapsminister Guri Melby (V) og helseminister Bent Høie (H) delta på pressekonferansen, der regjeringa skal informere om den vidare handteringa av koronapandemien.

Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet, og Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet, vil òg vere til stades.

Stengde barnehagar og skular

Framover kjem utviklinga i smittetalet til å vere avgjerande for kva tiltak som blir haldne på og kva for nokre av dei som eventuelt blir lempa på, får NTB opplyst.

Dette er nokon av tiltaka som vart innførte 12. mars, og som 24. mars vart noko endra og forlengde til 13. april:

* Alle barnehagar, ungdomsskular, vidaregåande skular og utdanningsinstitusjonar blir stengde.

* Folk som oppheld seg saman over lengre tid, skal halde ein avstand på to meter, og det er ikkje lov for meir enn fem personar å samle seg utandørs.

* Alle som har vore i utlandet, må halde seg heime i karantene i fjorten dagar.

* Det er ikkje lov å overnatte på fritidseigedom utanfor bustadkommunen.

* Alle kulturarrangement er avlyste eller stengde, treningssenter og symjehallar er stengde, og det same er verksemder som tilbyr frisørtenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og liknande.