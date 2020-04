Nettkyrkja doblar talet på prestar

innenriks

– Vi har utvida tilbodet betydeleg og opplever at det møter eit behov folk har for å snakke med nokon, seier Kjersti Østland Midttun, nettprest og dagleg leiar for Nettkyrkja til Dagen.

Midttun fortel at Kyrkja dei to første vekene av krisa hadde 300 samtalar med menneske, og i starten var 80 prosent av desse direkte knytt til koronasituasjonen.

– Mange er redde og opplever å skulle handtere ein kvardag som allereie frå før ofte kan vere krevjande, seier ho.

Vanlegvis er 16 prestar og diakonar tilknytt tenesta, men dette er no auka til 31. Opningstida er utvida til 16 timar dagleg.

Sjømannskyrkja etablerte Nettkyrkja i 1999. Den norske kyrkja samarbeider i dag med Sjømannskyrkja om eit felles kyrkjeleg nærvær på nettet.

