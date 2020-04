Politiet styrkjer bemanninga

innenriks

– Ei slik løysing tek vare på behovet for raskast mogleg å tilføre naudsynte ressursar til politiet som følgje av den krevjande situasjonen samfunnet står i, seier politidirektør Benedicte Bjørnland i ei pressemelding.

Fordeling av stillingane mellom politidistrikta tek utgangspunkt i ulike kriterium som innbyggjartal, sjukefråvær hos eigne mannskap eller ekstraordinære behov som følgje av nye tiltak frå regjeringa.

– Dette gjer vi for at politiet skal kunne halde oppe eiga innsatsevne, og for å kunne målrette innsatsen ut ifrå kvar i landet behovet er størst, seier Bjørnland.

Dei første 150 stillingane blir rekrutterte på bakgrunn av eksisterande søkjarlister. Deretter blir det lagt opp til ei felles utlysing av inntil 250 politiårsverk. Tilsetjingane har ei varigheit på seks månader, men med moglegheit for forlenging på inntil eitt år.

Som følgje av at hovudstaden er særleg rørt av pandemien er Oslo politidistrikt gitt ei høgare tildeling enn dei andre politidistrikta, med 85 ekstra stillingar.

Aust politidistrikt får 21, Sør-aust får 20, Vest får 18, Sørvest får 17, Trøndelag får 16, Innlandet får 15, Møre og Romsdal får 13, det gjer òg Innlandet, medan Nordland får 12, Troms 11 og Finnmark får 9 ekstra politistillingar.

(©NPK)