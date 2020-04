Regjeringa endrar reglane for helsepersonell som blir koronasmitta på jobb

innenriks

Dei nye reglane trer i kraft direkte og vil gjelde frå 1. mars i år.

Koronasmitte og covid-19 var tidlegare ikkje omfatta av lista over sjukdommane som kunne godkjennast som yrkessjukdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. No er sjukdommen oppført på lista. Dei nye reglane vil òg gjelde for yrkesskadeforsikringslova.

– Vi veit enno lite om etterverknadene av koronaviruset, og det er derfor viktig å få på plass gode tryggingsordningar for dei som i særleg stor grad blir utsette for smitten. Med dei nye reglane vil til dømes ein sjukepleiar som blir smitta på jobb, og som får alvorlege komplikasjonar, kunne få full erstatning for eit eventuelt økonomisk tap, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i ei pressemelding.

Reglane omfattar primært tilsette i helsevesenet, men dei skal òg gjelde andre yrke der jobben blir gjord i miljø med særskild sjukdoms- eller smittefare, eller arbeidsområde der tilsette lett kan kome i kontakt med personar som er smitta av koronaviruset.

Samtidig skal òg tilsette på heimekontor framleis vere sikra yrkesskadedekning i folketrygda, på same måte som om dei var på den vanlege arbeidsplassen sin. Ved ein eventuell skade blir saka vurdert på same måte som i alle andre yrkesskadesaker, skriv Arbeids- og sosialdepartementet i pressemeldinga.

(©NPK)