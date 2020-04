innenriks

– Eg er svært glad for at Stortinget så raskt har følgt opp regjeringsforslaget om ein auke av kriseberedskapsfondet. Auken gjer det no mogleg å avhjelpe reineigarane gjennom denne krisa, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i ei pressemelding.

Regjeringa foreslo for Stortinget sist fredag ein auke av kriseberedskapsfondet med 20 millionar kroner. Auken skal brukast til å finansiere krisetiltak, som innkjøp og transport av reinfôr.

