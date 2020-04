SAS flaug 60 prosent færre passasjerar i mars

innenriks

– For ein dryg månad sidan byrja vi for alvor å bli påverka av koronakrisa, og vi er no i ein situasjon som vi aldri tidlegare har opplevd, seier administrerande direktør Rickard Gustafson i SAS i ei pressemelding.

Som følgje av pandemien og reiseavgrensingane mange land har innført, har SAS redusert kapasiteten med over 45 prosent samanlikna med i fjor. Dei opplyser samtidig at nesten 11.000 tilsette i skrivande stund er permitterte i Skandinavia.

Pandemien har òg bidrege til eit stort fall i passasjertalet. I mars reiste 995.000 passasjerar med SAS. Det er ein nedgang på 59,6 prosent frå same månad i fjor.

Samtidig var flya under halvfulle, med ei fyllingsgrad på 48,6 prosent.

Den regulære passasjertrafikken, som blir målt i passasjerkilometer, gjekk òg ned, med 61,9 prosent, samanlikna med mars i fjor.

I april blir nesten alle fly innstilte, unnateke nokre få innanrikslinjer i Noreg og Sverige.

– For første gong i historia tilbyr vi ingen regulære internasjonale flygingar. Frå måndag av flyg vi berre til eit avgrensa tal destinasjonar innanriks i Noreg og Sverige. I Noreg flyg vi til fleire destinasjonar enn i Sverige, takk vere ein avtale med den norske regjeringa, seier Gustafson.

(©NPK)